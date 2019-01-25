Авто легло на "спину": опубликовано фото серьезного ДТП возле моста в Киеве

В пятницу, 25 января, в Киеве неподалеку от станции метро "Выдубичи" перевернулся автомобиль.

Соответствующее фото опубликовано на Instagram странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, авария произошла на транспортной развязке, на трассе в сторону Корчеватого. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и перевернулся.

По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет. Автомобиль остался лежать на дороге на крыше.

Напомним, как сообщал "Апостроф", во вторник, 22 января, в Киеве на Столичном шоссе (в сторону Обухова) столкнулись два автомобиля: по предварительной информации, двое человек погибло.

Кроме того, 23 января на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, вследствие которой три человека погибли. Ещё несколько людей серьёзно пострадали.