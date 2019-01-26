Рыба выпрыгивает из кипятка на лед: в сети показали видео масштабного коммунального ЧП в Киеве

В субботу, 26 января, на улице Касияна, 1/10 произошла авария на теплосети из-за чего часть жителей Киева осталась без отопления и горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что без централизованного отопления и горячего водоснабжения временно осталось 76 потребителей: 50 жилых дома, 5 школ, 6 детских сада, 1 поликлиника, 14 ведомств (ул. Смолича, Касияна, Лятошинского, Якубовского (Теремки-2).

"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" оперативно прибыли на место повреждения. Сейчас там ведутся ремонтные работы во время которых планируют заменить часть поврежденного трубопровода", - сказано в сообщении.

Завершить ремонтные работы и возобновить поставки централизованного отопления и горячего водоснабжения планируют до 20:00 26 января.

Как сообщают в соцсетях, из-за масштабной аварии в одно из озер массива Теремки-2 льется кипяток. в результате чего в нем заживо сварилась рыба и черепахи.

"Рыба из кипятка выпрыгивает на лед", - пишут пользователи Facebook-сообщества "Громада Теремки-2".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве из-за серьезного ЧП десятки домов остались без отопления.