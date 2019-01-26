РУС. | УКР.

суббота, 26 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 января

14:23
В сети показали фото молодого и хитрого вора, "поработавшего" в Киеве
14:18
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской гонки преследования в Антхольце
14:12
В Киеве посреди улицы сгорел автомобиль: опубликованы фото
13:59
В Украине зафиксировали рекордные снегопады
13:55
Мадуро перепуган: представитель российских наемников рассказал про их переброску в Венесуэлу
13:39
Обидчица Свитолиной выиграла Australian Open и станет первой ракеткой мира: опубликовано видео
13:24
На Закарпатье туристы из Киева попали под лавину: подробности смертельного ЧП
13:17
Рыба выпрыгивает из кипятка на лед: в сети показали видео масштабного коммунального ЧП в Киеве
13:16
Появилось новое жуткое видео смерча в турецком аэропорту
12:58
Мощный смерч устроил серьезное ЧП на популярном курорте в Турции: опубликованы видео
12:50
Стало известно, на сколько в Украине вырастут цены на интернет
12:49
Динамо - Спарта: видео онлайн трансляция матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рыба выпрыгивает из кипятка на лед: в сети показали видео масштабного коммунального ЧП в Киеве

суббота, 26 января 2019, 13:17

В субботу, 26 января, на улице Касияна, 1/10 произошла авария на теплосети из-за чего часть жителей Киева осталась без отопления и горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что без централизованного отопления и горячего водоснабжения временно осталось 76 потребителей: 50 жилых дома, 5 школ, 6 детских сада, 1 поликлиника, 14 ведомств (ул. Смолича, Касияна, Лятошинского, Якубовского (Теремки-2).

"Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" оперативно прибыли на место повреждения. Сейчас там ведутся ремонтные работы во время которых планируют заменить часть поврежденного трубопровода", - сказано в сообщении.

Завершить ремонтные работы и возобновить поставки централизованного отопления и горячего водоснабжения планируют до 20:00 26 января.

Как сообщают в соцсетях, из-за масштабной аварии в одно из озер массива Теремки-2 льется кипяток. в результате чего в нем заживо сварилась рыба и черепахи.

"Рыба из кипятка выпрыгивает на лед", - пишут пользователи Facebook-сообщества "Громада Теремки-2".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве из-за серьезного ЧП десятки домов остались без отопления.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев, отопление

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: