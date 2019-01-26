В Киеве "герой парковки" отличился двойным нарушение ПДД: опубликованы фото

В Киеве водитель внедорожника припарковал свое авто на тротуаре и на пешеходном переходе одновременно.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Просто "красавец" на Hyundai AA9933BM! Мало того, что запарковался на пешеходном переходе, еще и почти весь тротуар перекрыл", - говорится в сообщении.

На фото видно, что авто стоит прямо на "зебре". Также на снимке показали, что по тротуару из-за нарушителя не осталось места пройти с детской коляской.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта. Также в столице снова заметили "героя парковки", который оставил свое авто около главного управления Национальной полиции и перекрыл проезд троллейбусам. А в сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, прямо перед КГГА.