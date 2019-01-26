В Киеве случилось серьезное ДТП с пострадавшими: опубликовано видео

26 января на Харьковском шоссе в столице произошло столкновение автомобилей, вследствие которого пострадали люди.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве, на Харьковском шоссе, 186. На повороте на ул. Российскую произошло столкновение автомобилей. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали скорая помощь и патрульная полиция. Причины аварии и состояние пострадавших уточняются.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 26 января, в Киеве на проспекте Павла Тычины произошло ДТП с пострадавшими - автомобиль Hyundai Accent службы такси Uber влетел в автобус "Богдан". В результате аварии пострадал пассажир Uber, его госпитализировали в больницу. Также сообщалось, что в Киеве обидчивый "шумахер" попал в кармическое ДТП.