В школьном дворе Киева ограбили ребенка

В Святошинском районе столицы неизвестный похитил у школьника гаджет, оставленный в рюкзаке на спортивной площадке.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Происшествие случилось возле школы в Святошинском районе столицы. Правонарушитель заметил, что один из ребят на спортивной площадке оставил рюкзак без присмотра. Он вытащил из сумки мобильный телефон и убежал, однако это увидел владелец.

Злоумышленника задержали недалеко от места совершения преступления с похищенной вещью. В судебном заседании обвиняемый, который ранее имел проблемы с законом за совершение аналогичных преступлений, полностью признал свою вину.

Приговором Святошинского районного суда мужчину за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, приговорен к четырем годам лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали опытного вора, "работавшего" в паре с подругой.

Также под Киевом поймали грабителя, угрожавшего смертельной инъекцией.