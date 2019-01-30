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В Киеве возле многоэтажки нашли труп мужчины: фото и видео с места ЧП

среда, 30 января 2019, 20:06

В среду, 30 января, около многоэтажного жилого дома в Киеве обнаружили тело пожилого мужчины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Бездыханное тело нашли около 13:30 жильцы дома по адресу улица Милютенко, 3. На место вызвали экипаж патрульной полиции.

"Изначально соседи думали, что мужчина упал с высоты, поскольку тело лежало прямо под девятиэтажным домом. Однако полицейские не обнаружили на теле повреждений", - говорится в сообщении.

Как позже рассказали очевидцы, мужчина шел с магазина домой, сел на лавочку, схватился за сердце и упал. Умершему было 72 года.

По приезду медикам оставалось лишь констатировать смерть. На лавочке остались лежать пакеты с мандаринами и деньги - около 7 гривен. Возле тела дежурил экипаж патрульных, на место вызвали следственно-оперативную группу. Точную причину смерти установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 19 января в Киеве возле подвала многоэтажного жилого дома обнаружили окровавленный труп мужчины. А 27 января в Деснянском районе Киева погиб мужчина, выпав с балкона. Также в столице под балконами жилого дома загорелся матрас, а спасатели, которые тушили огонь, обнаружили сгоревшую женщину.

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