​В Киеве объявили в розыск обнаглевшего вора: опубликовано видео кражи

В сети показали видео, на котором неизвестный мужчина зашел в один из столичных магазинов и украл мобильный телефон у продавца.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Внимание! Розыск! В магазине медицинской одежды на Дмитриевской, 75, произошла кража. Мужчина в коричневой курточке украл мобильный телефон продавщицы. Если вам известна эта личность, пожалуйста, сообщите нам в личные сообщения или в Шевченковское управление полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в торговом центре "Квадрат" две девушки похитили сумку с крупной суммой денег и iPhone X.

Ранее в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.

Кроме того, в сети показали видео, снятое камерой наблюдения, как опытная и ранее неоднократно судимая воровка, Анастасия Залюбавская, в одном из ТЦ Киева вытащила телефон у женщины с ребенком.