РУС. | УКР.

суббота, 2 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 февраля

12:28
Боевики ДНР обнаружили новых "украинских диверсантов": опубликованы фото и видео
12:25
​Украинская певица написала трогательный пост о погибшей в Киеве маме и пригрозила убийце
12:22
ДТП с участием кандидата в президенты в Одессе: новые фото и подробности
12:19
Знаменитый российский актер в третий раз стал отцом
12:00
В Италии футболист едва не умер на первой минуте матча: опубликовано видео
11:55
Россия вслед за США вышла из важного ракетного договора: Путин сделал обиженное заявление
11:47
Тимошенко высказалась по поводу финансирования малых и средних городов
11:45
Гибель в Киеве матери украинской певицы: появились фото суда над виновником ДТП
11:32
В России показали фото эшелона с военной техникой рядом с украинской границей
11:28
Умерла россиянка, заявившая о беременности от Киркорова
11:26
​Партизаны расклеили в Донецке "послание" предателям Украины: опубликовано видео
11:12
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Арсенал: расписание трансляций
Все новости

Гибель в Киеве матери украинской певицы: появились фото суда над виновником ДТП

суббота, 02 февраля 2019, 11:45

В субботу, 2 февраля, в Киеве проходит заседание суда, где выбирают меру пресечения для Алексея Сахарова, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, в котором погибла мать украинской певицы Ирины Эбралидзе.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, заседание проходит в Шевченковском районном суде.

Подозреваемый, Сахаров Алексей Александрович обвиняется в том, что он на автомобиле Audi S6 совершил смертельное ДТП на площади Победы в Киеве.

Как сообщалось ранее, авария случилась после того, как водитель Audi столкнулся с Volkswagen и выехав на проезжую часть площади Победы, врезался в Mazda.

От столкновения эти авто отбросило на Toyota, Daewoo и Skoda. В результате аварии медики госпитализировали троих человек. Вскоре стало известно об одной жертве и двух пострадавших.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее полиция рассказала о лихаче, устроившем страшное ДТП возле цирка в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: