Гибель в Киеве матери украинской певицы: появились фото суда над виновником ДТП

В субботу, 2 февраля, в Киеве проходит заседание суда, где выбирают меру пресечения для Алексея Сахарова, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, в котором погибла мать украинской певицы Ирины Эбралидзе.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, заседание проходит в Шевченковском районном суде.

Подозреваемый, Сахаров Алексей Александрович обвиняется в том, что он на автомобиле Audi S6 совершил смертельное ДТП на площади Победы в Киеве.

Как сообщалось ранее, авария случилась после того, как водитель Audi столкнулся с Volkswagen и выехав на проезжую часть площади Победы, врезался в Mazda.

От столкновения эти авто отбросило на Toyota, Daewoo и Skoda. В результате аварии медики госпитализировали троих человек. Вскоре стало известно об одной жертве и двух пострадавших.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее полиция рассказала о лихаче, устроившем страшное ДТП возле цирка в Киеве.