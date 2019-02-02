В жутком ДТП в Киеве погибла мать известной певицы: фото

В смертельном ДТП возле цирка в Киеве в четверг, 31 января, погибла мать известной певицы Ирины Эбралидзе, Людмила.

Об этом сама певица сообщила в Facebook.

Напомним, что авария произошла вечером. Так, авария случилась после того, как водитель Audi столкнулся с Volkswagen и выехав на проезжую часть площади Победы, врезался в Mazda.

От столкновения эти авто отбросило на Toyota, Daewoo и Skoda. В результате аварии медики госпитализировали троих человек. Вскоре стало известно об одной жертве и двух пострадавших.

Кроме Людмилы Эралидзе в больницу попали водитель Audi с переломом ноги и водитель Skoda с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки.

Отметим, Ирина Эбралидзе является бэк-вокалисткой таких популярных исполнителей, как Ани Лорак, Melovin и Lavika.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция рассказала о лихаче, устроившем страшное ДТП возле цирка в Киеве.