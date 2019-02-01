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Полиция рассказала о лихаче, устроившем страшное ДТП возле цирка в Киеве

пятница, 01 февраля 2019, 11:42

Лихач, устроивший смертельное ДТП возле цирка в Киеве, на данный момент находится в медучреждении закрытого типа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В результате столкновения погибла водитель Mazda, еще два человека получили телесные повреждения. На время следствия водителя Audi, который протаранил авто, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больничном отделении закрытого типа. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, жуткая авария произошла в четверг, 31 января. По предварительной информации, водитель Audi на большой скорости пересек проспект Победы со стороны цирка и врезался в авто, стоявшие на повороте.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе произошло ДТП с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей, в котором погибли двое людей. Позже стало известно еще о троих пострадавших. А в сети опубликовали фото полицейских, которые погибли в аварии.

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