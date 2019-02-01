В масштабном ДТП возле цирка в Киеве погибла девушка: новые фото и видео момента аварии

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, в сети появилось видео.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Авария случилась на площади Победы. Там столкнулись авто марки Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda. В результате аварии водителя Mazda вырезали спасатели.

"Также в ДТП пострадал автомобиль Audi, пассажиры которого, по словам очевидцев, также получили травмы. По непроверенной информации, девушка, которая ехала в Mazda, скончалась по дороге в больницу. По предварительным данным, Audi двигался по улице Саксаганского, а Mazda и Skoda по Дмитриевской - ему навстречу. На видео автомобиль Audi на большой скорости вылетел на перекресток, сбив несколько автомобилей", - говорится в сообщении.

О смерти женщины, которая находилась в Mazda пишет и ресурс dtp.kiev.ua. Отмечают, что с места происшествия ее забирала "скорая" без сознания, но дыхание и пульс еще были.

"Наркет на белом ауди вылетел на площадь победы с Дмитриевской и протаранил три авто. Основной удар пришёлся как раз на Mazda... На место в течении 20 мин прибыл отец наркета, который вел себя довольно борзо и пытался препятствовать съемке. Был демократизирован нашим читателем и больше не смог принимать участие в дискуссии", - пишет ресурс.

Как сообщал "Апостроф", 31 января под Одессой, на трассе Одесса-Рени, произошло жестокое тройное ДТП с участием маршрутки, в котором одна женщина-пассажир погибла, и 14 человек получили травмы. Правоохранители выясняют все обстоятельства. В сети появились новые фото и видео с места аварии.