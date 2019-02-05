Под Киевом двое студентов погибли под колесами внедорожника: фото с места ЧП

В Белой Церкви (Киевская область) автомобиль сбил двух студентов-пешеходов насмерть.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Так, в понедельник, 4 февраля, в 18.30 ч. 46-летний водитель автомобиля KIA Sorento совершил наезд на двух мужчин, которые пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от полученных травм молодые ребята 20 лет и 21 года скончались на месте аварии.

Как сообщал "Апостроф", на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса. Также 28 декабря на трассе Киев-Запорожье произошло серьезное ДТП, в котором погибли два человека. А 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.