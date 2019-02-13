В Киеве сняли фантастического "героя парковки" на евробляхе: опубликовано фото

В Киеве около ступенек заметили припаркованное авто на европейских номерах.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Героя парковки" на автомобиле марки Ford увидели на Оболоне во вторник, 12 февраля.

"Почему бы не спуститься по ступенькам вместе с пешеходами, да Ford (RP78781 Pl)?", - написали в сети.

Пользователей сети возмутила ситуация, о чем они написали под постом.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве около мусорных баков обнаружили элитную машину на европейских номерах. А в пригороде Киева, на Петропавловской Борщаговке, девушка-водитель неудачно припарковалась, повредив четыре автомобиля. Машина марки Volkswagen врезалась в четыре припаркованных авто. Также в столице пешеходы оставили на неудачно припаркованном автомобиле шоумена Андрея Джеджулы гору мусора.