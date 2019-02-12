В Киеве элитную евробляху "выбросили" на мусор: фото

В Киеве около мусорных баков обнаружили элитную машину на европейских номерах.

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Porsche Panamera заметили около киевского жилого комплекса. Владелец припарковал автомобиль среди мусорных контейнеров.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пригороде Киева, на Петропавловской Борщаговке, девушка-водитель неудачно припарковалась, повредив четыре автомобиля. Машина марки Volkswagen врезалась в четыре припаркованных авто. Также в Киеве пешеходы оставили на неудачно припаркованном автомобиле шоумена Андрея Джеджулы гору мусора. Кроме того, в центре столицы водитель внедорожника вытолкал неправильно припаркованную легковушку, которая мешала ему выехать. А пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта. Толпа людей начала раскачивать авто, которое водитель оставил на пути трамвая.