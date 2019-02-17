Виновник смертельного ДТП в Киеве сам явился в полицию: что о нем известно

Виновник смертельного ДТП в Киеве, из-за которого пассажир сгорел заживо, сам пришел в полицию.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook, публикуя фото с места аварии.

"Водитель BMW который вчера (16 февраля, - прим. ред.) совершил смертельное ДТП на Столичном шоссе и скрылся, явился с адвокатом в полицию. Водителем оказался парень 1998 года рождения - Слободский Никита Игоревич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на счету нарушителя уже есть протокол об управлении авто в нетрезвом виде. На данный момент нарушителя задержали.

Как сообщал "Апостроф", 16 февраля в столице автомобиль Mini Cooper, у которого отказали тормоза, влетел в забор училища и протащил его несколько метров.