РУС. | УКР.

воскресенье, 17 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

10:09
Появились новые подробности вооруженных разборок боевиков на Донбассе
09:56
Беглый топ-чиновник Януковича разозлил сеть появлением в эфире украинского ТВ
09:36
​Появилось видео мощной атаки ВСУ на боевиков: оккупанты несут потери
09:23
Виновник смертельного ДТП в Киеве сам явился в полицию: что о нем известно
09:07
​Умер пропагандист Кремля, написавший настольную книгу Путина о захвате Украины
08:35
​Новая версия смерти Децла: мать рэпера рассказала о проблемах сына
08:21
Кто представит Украину на Евровидении 2019: видео всех финалистов Нацотбора
08:06
​Отомстили за гибель воина: ООС устроили оккупантам крупные потери
07:47
Согреемся до +13: синоптики уточнили погоду на воскресенье в Украине
07:21
Под Киевом авто кувырком вылетело с неосвещенной дороги: фото и видео с места ЧП
06:40
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити
06:35
​Олигархи-орденоносцы: какие госнаграды получали самые богатые украинцы
Все новости

Виновник смертельного ДТП в Киеве сам явился в полицию: что о нем известно

воскресенье, 17 февраля 2019, 09:23
Фото: пресс-служба полиции Киева

Виновник смертельного ДТП в Киеве, из-за которого пассажир сгорел заживо, сам пришел в полицию.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook, публикуя фото с места аварии.

"Водитель BMW который вчера (16 февраля, - прим. ред.) совершил смертельное ДТП на Столичном шоссе и скрылся, явился с адвокатом в полицию. Водителем оказался парень 1998 года рождения - Слободский Никита Игоревич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на счету нарушителя уже есть протокол об управлении авто в нетрезвом виде. На данный момент нарушителя задержали.

Как сообщал "Апостроф", 16 февраля в столице автомобиль Mini Cooper, у которого отказали тормоза, влетел в забор училища и протащил его несколько метров.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: