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В Киеве Lexus попал в жесткое ДТП из-за неработающего светофора: фото и видео с места ЧП

понедельник, 18 февраля 2019, 09:29

Вечером в воскресенье, 17 февраля, на Парковой аллее в Киеве произошло столкновение автомобиля Lexus с микроавтобусом Volkswagen.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Стражи еспресо".

По словам свидетелей аварии, в момент столкновения не работали светофоры и, по правилам дорожного движения, водитель микроавтобуса, поворачивая налево, должен был пропустить Lexus. Однако, он этого не сделал.

Как отмечается, на место ДТП прибыли врачи "скорой", которые оказали первую медицинскую помощь пострадавшим в аварии, однако от госпитализации все отказались.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером в субботу, 16 февраля, в городе Измаил Одесской области произошла авария с участием трех машин: виновником стал нетрезвый водитель Porsche Cayenne, который убегал от полиции.

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