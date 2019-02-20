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​В Киеве поймали циничных мошенниц, клянчивших деньги на лечение: фото и видео

среда, 20 февраля 2019, 16:02

В столице задержали мошенниц-иностранок, которые выманили у старушки пенсионерки около 15 тыс. гривен.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Так, мошенницы на арендованном авто подъехали к потерпевшей и спросили, может ли она указать им дорогу в больницу. Бабушка согласилась и села в автомобиль.

По дороге фигурантки рассказывали о тяжелобольном родственнике, которому срочно нужно было провести дорогостоящую операцию. Но денег у них не хватало и одолжить не имели у кого, поскольку они не местные. Тогда одна из злоумышленниц поинтересовалась, не смогла бы пассажирка помочь им материально, и пообещала, что оставят бабушки свои документы в качестве гарантии возврата средств.

Отзывчивая киевлянка не смогла оставить женщин в "трудной" ситуации и согласилась одолжить им деньги. Пенсионерка отдала мошенникам все средства, которые хранила дома - почти 15 000 гривен. А злоумышленницы передали бабушке папку со своими документами и, поблагодарив за помощь, якобы поехали в больницу. Когда же киевлянка заглянула в папку, обнаружила там только чистые листы бумаги.

Пенсионерка сразу же позвонила в полицию и сообщила, что ее обманули.

Фигуранток задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Известно, что задержанным женщинам - 50 и 53 года, они являются гражданками одной из европейских государств и на территорию Украины въехали в начале года.

"По предварительным данным, кроме Киева, злоумышленницы орудовали также в двух областных центрах Западной Украины, поэтому проверяется информация об их причастности как минимум до четырем аналогичным преступлениям", - заявили в полиции.

Следователи сообщили женщинам о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суде решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантки. За содеянное им грозит до трех лет заключения.

Как сообщал "Апостроф", полиция задержала в столице женщину, которая подливала мужчинам снотворное в алкогольные напитки и обворовывала их.

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