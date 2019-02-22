В Киеве возле станции метро нашли убитой голую женщину: опубликованы фото и видео

В Киеве недалеко от станции метро "Черниговская" утром 22 февраля обнаружили тело полностью раздетой женщины.

Об этом сообщает "Информатор".

Голая женщина лежала на куртке возле забора метро. На вид погибшей около 30-35 лет. По предварительным данным, у женщины на теле были обнаружены следы насильственной смерти, а у рта была пена.

Точная причина смерти пока что неизвестна.

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