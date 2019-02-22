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В Киеве возле станции метро нашли убитой голую женщину: опубликованы фото и видео

пятница, 22 февраля 2019, 10:16

В Киеве недалеко от станции метро "Черниговская" утром 22 февраля обнаружили тело полностью раздетой женщины.

Об этом сообщает "Информатор".

Голая женщина лежала на куртке возле забора метро. На вид погибшей около 30-35 лет. По предварительным данным, у женщины на теле были обнаружены следы насильственной смерти, а у рта была пена.

Точная причина смерти пока что неизвестна.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Днепре в чемодане нашли тело студентки Дарьи Белоус. Полиция до сих пор ищет убийцу. Эксперты сделали вывод, что убийство произошло в доме, рядом с которым нашли тело девушки, либо убийца хорошо знал район, где это тело было обнаружено. В эфире украинского ТВ одноклассник и сосед Дарьи рассказал о тяжелом детстве девушки и жестком отношении к ней матери.

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