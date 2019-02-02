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Смерть "девушки из чемодана" в Днепре: появились данные о следах убийцы и "секретное" фото студентки

суббота, 02 февраля 2019, 15:08

Служебный пес, прибывший на место убийства Дарьи Белоус, тело которой нашли в чемодане в Днепре, указал, куда скрылся убийца.

Об этом говорится в сюжете Говорить Україна.

Так, служебный пес, прибывший на место убийства, повел в сторону детского сада. По мнению экспертов, собака шла по следам, когда человек, причастный к преступлению, уже уходил обратно, сел в машину и уехал.

Эксперты сделали вывод, что убийство произошло в доме, рядом с которым нашли тело девушки, либо убийца хорошо знал район, где это тело было обнаружено.

Также сестра убитой, Екатерина, рассказала о странных обстоятельствах, которые произошли накануне убийства.

"25 декабря мне пришло сообщение, что Даша сбросила какое-то фото с парнем. Я спросила: "Что это?" Она ответила, что ей негде хранить эти фото: "Пусть побудут у тебя. Только не удаляй". В конце она попросила: "Только никому не говори", - говорит девушка.

На фото Дарью можно увидеть с незнакомцем.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в чемодане в мусорном баке нашли тело 19-летней Дарьи Белоус. Кроме того, появились фото и видео с места, где нашли чемодан с телом студентки.Также стало известно, почему родителей погибшей девушки лишили родительских прав, и чем на самом деле занималась сама погибшая.

Фотовзгляд

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