РУС. | УКР.

понедельник, 25 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

00:22
В России устроили охоту на "ихтамнетов" Путина из Крыма и Донбасса

24 февраля

23:51
​Все двухсотые: в сети показали видео с ликвидированными боевиками
23:32
​В сети показали видео воров, работающих у гей-клуба в Киеве
23:15
​На Донбассе ликвидирован боевик "Дигер": опубликованы фото
23:04
В России устроили странную акцию в честь Путина
22:30
Долгосрочный проект: озвучен печальный прогноз об агрессии Путина в Украине
22:02
Челси - Манчестер Сити: видео серии пенальти
21:53
Стало известно о серьезном ЧП в Сирии с группой российских военных
21:36
"Манчестер Сити" завоевал Кубок лиги в битве с "Челси": видеообзор
21:32
До сих пор нет теплых вещей: стало известно о тяжелой участи украинского заключенного в России
21:08
В Европе указали на главные промахи Украины
20:37
Призер чемпионата Украины потерпел унизительное поражение: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В сети показали видео воров, работающих у гей-клуба в Киеве

воскресенье, 24 февраля 2019, 23:32

Возле одного из гей-клубов Киева на камеру попали наглые воры, которые "обчистили" пьяных парней.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Утром, на Антоновича, 43, прямо на выходе из гей-клуба "Лифт" к двум серьезно выпившим парням подошли трое граждан неславянской внешности (предположительно граждани Грузии). Под видом таксистов завязали разговор. Потом стояли, шутили между собой, один из выпивших даже начал демонстрировать татуировки под свитером. В итоге, после "дружеских объятий" - минус телефон", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 20 февраля вечером в столице неизвестный мужчина кавказской внешности напал на пожилую женщину и похитил у нее сумку.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: