​В сети показали видео воров, работающих у гей-клуба в Киеве

Возле одного из гей-клубов Киева на камеру попали наглые воры, которые "обчистили" пьяных парней.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Утром, на Антоновича, 43, прямо на выходе из гей-клуба "Лифт" к двум серьезно выпившим парням подошли трое граждан неславянской внешности (предположительно граждани Грузии). Под видом таксистов завязали разговор. Потом стояли, шутили между собой, один из выпивших даже начал демонстрировать татуировки под свитером. В итоге, после "дружеских объятий" - минус телефон", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 20 февраля вечером в столице неизвестный мужчина кавказской внешности напал на пожилую женщину и похитил у нее сумку.