В Киеве угонщики авто похитили работника СТО: опубликованы фото

В Киеве двое преступников избили сотрудника станции технического обслуживания и затолкали его в угнанное авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на территории одной из столичных заправок. Двое мужчин избили работника СТО, а после этого потерпевшего силой затолкали в автомобиль Audi Q7 и увезли к нему домой в город Бровары Киевской области. Там злоумышленники забрали из квартиры избитого деньги и документы.

Отмечают, что нападавшие пытались "выбить" из мужчины долг за арендованную комнату на территории СТО.

Полицейские сутки пытались поймать преступников. Они скрывались на автомобиле марки Audi Q7, который числился в угоне. При задержании у нападавших обнаружили деньги, документы и личные вещи побитого мужчины.

Задержанных поместили в следственный изолятор. За ряд совершенных преступлений обоим фигурантам грозит наказание по статье 187 (разбой), статье 189 (вымогательство), статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и статье 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в столице задержали мужчину, ограбившего лотомаркет, который оказался давно разыскиваемым убийцей.