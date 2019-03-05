"Работают" по трамваям: в сети показали видео с агрессивными карманными ворами в Киеве

В сети показали воров, которые орудуют в общественном транспорте Киева.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

В столице поймали "на горячем" двоих карманников, которые украли телефон у пожилого мужчины в трамвае. Однако ограбленный заметил пропажу, после чего злоумышленникам пришлось вернуть "добычу".

"Этот мужик (вместе со своими сообщниками) работают по трамваям. Так, вчера ему удалось вытащить мобильный телефон у пожилого мужчины. К счастью, дедушка навел кипиш и они просто вынуждены были вернуть телефон. Когда оператор решил снять лица этих обормотов - чуть сам не получил. P.S: Кстати, никто из прохожих не заступился. Ни за оператора, ни за дедушку. Всем абсолютно пофиг", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве грабители на протяжении нескольких дней подряд грабили посетителей ТЦ "Гулливер".