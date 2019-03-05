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Строителям Шулявского моста на заметку: в сети показали фото самой сложной в мире развязки

вторник, 05 марта 2019, 10:02

Строителям Шулявского моста, который постоянно рушится и обваливается, утерли нос, показав фото идеально реконструированной самой сложной многоуровневой развязки в мире, расположенной в Лос-Анджелесе.

Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте Рекорды мира.

"Самая сложная многоуровневая развязка в мире разделяющая скоростные трассы I-710 и I-105 находиться в Лос-Анджелесе. Она имеет 34 переплетения всего на 2 уровнях.Каждый день через эту развязку проезжают 629 тысяч машин! Строительство было завершено в 1993 году", - говорится в подписи к фото.

Напомним, изначально проект строительства путепровода на Шулявке был принят в 1960 году. За 4 года мост уже был завершен, а через два десятка лет состоялась его первая реконструкция, которая затянулась на года.

Первое ЧП на Шулявском мосту случилось в 2005 году. Тогда под мостом произошел первый масштабный пожар – горел печально известный секонд хенд. Помимо этого, чрезвычайная ситуация повторилась в 2006 и 2007 годах, в результате чего опоры и другие конструкции были существенно повреждены. В результате последнего пожара он потерял 30% несущей способности.

В апреле 2007-го реконструкцию путепровода в КГГА оценили в 5 млн грн. Через несколько месяцев соответствующий проект был представлен. Согласно ему, к 2009 году проезжая часть путепровода должна была расшириться до 8 полос. В ноябре того же года мэр Киева Леонид Черновецкий подписал распоряжение о начале реконструкции транспортной развязки на Шулявке. После этого проект реконструкции моста менялся несколько раз: сначала он был представлен в институте "Киевпроект", затем – в "Киевдормостпроекте", позже – в "Киевавтодоре".

Уже через четыре года, осенью 2013 года путепровод признали ограниченно пригодным к эксплуатации. В июле 2015 года КП "Киевавтодор" признало Шулявский мост находящимся в аварийном состоянии и требующим срочного ремонта. Тогда же предприятием была заказана разработка проектной документации реконструкции транспортного узла у метро "Шулявская". Однако воплотить задуманное не удалось: 27 февраля на мосту обвалилась пешеходная часть. К счастью, обошлось без жертв, поскольку инцидент произошел ночью.

Добавим, что обещаний по ремонту давали много и часто. Мэр Киева Виталий Кличко в 2017 году пообещал завершить реконструкцию Шулявского моста и развязки до 2019 года.

На совещании в ноябре 2017 года под председательством заместителя председателя КГГА было решено рассмотреть три проекта решения и предоставить материалы проектных решений ТЭО Шулявской развязки в Департамент градостроительства и архитектуры (ГМА). Однако 9 февраля 2018 года ГМА отказался их рассматривать. 8 мая 2018 года на сайте Киевсовета была зарегистрирована новая петиция с требованием проведения конкурса на лучший проект с привлечением экспертов из Европейских стран. С того времени строительные работі так и не начались.

И вот, в 2019 году стало известно, что ремонту моста таки быть. Уже с 16 марта по Шулявскому мосту ограничат движение транспорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото обвала моста на Шулявке в Киеве в феврале 2017 года.

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