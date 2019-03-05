РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

08:44
​В Николаеве разгорелся громкий скандал из-за продажи дипломов: видео и подробности истории
08:43
5 лет в оккупации: в сети поделились показательными фото в годовщину захвата Крыма
08:09
В Киеве вооруженные угонщики отличились "кражей века": опубликованы фото
08:09
​В сети жестко высмеяли "цирк" от фигуранта скандала в украинском Минобороны
08:00
День блина, карнавал Марди Гра и именины Дениса и Антона: какой праздник 5 марта
07:38
Активисты устроили "теплую" встречу фанату "русского мира" из Кременчуга: видео
07:18
Скандал с техникой для ВСУ: журналисты рассказали про "откаты" для Гладковского
06:58
Месяц не дожил до 20-летия: появились фото и фамилия юного украинского бойца, погибшего на Донбассе
06:32
Трамп оставил ЕС без защиты от ракет Путина: раскрыта угроза
06:30
Гороскоп на 5 марта: вещие сны у Овнов и финансовые потери у Раков
05:39
Доведут до бешенства: синоптик предупредила Украину об опасных капризах погоды
04:28
Что осталось после откатов: сеть насмешили фото детских площадок в Крыму
Все новости

В Киеве вооруженные угонщики отличились "кражей века": опубликованы фото

вторник, 05 марта 2019, 08:09

В Киеве двое братьев-преступников похитили авто марки "Москвич", чтобы заменить двигатель в машине отца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. На линию правоохранителей поступил вызов об украденном авто.

Полицейские с помощью системы видеонаблюдения "Безопасный город" отследили маршрут похищенного транспорта, а также установили автомобиль, его сопровождал BMW на иностранных номерах. Правоохранители задержали оба автомобиля на Набережном шоссе в Киеве. Злоумышленниками оказались родственники, решившие таким образом "заполучить" двигатель для машины отца. Они изменили замок зажигания, завели "Москвич Комби ИЖ" - и уехали с места двумя машинами.

Как выяснилось, правонарушители - уроженцы Кировоградской области, 2001 и 1986 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

В автомобиле BMW полицейские обнаружили пистолет, патроны, кастет, а также отвертки, ключи и сломанный замок зажигания от автомобиля "Москвич" - советского авто, которое перестали выпускать в 1997 году.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили о подозрении. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал "Апостроф", в столице задержали мужчину, ограбившего лотомаркет, который оказался давно разыскиваемым убийцей.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: