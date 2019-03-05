В Киеве вооруженные угонщики отличились "кражей века": опубликованы фото

В Киеве двое братьев-преступников похитили авто марки "Москвич", чтобы заменить двигатель в машине отца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. На линию правоохранителей поступил вызов об украденном авто.

Полицейские с помощью системы видеонаблюдения "Безопасный город" отследили маршрут похищенного транспорта, а также установили автомобиль, его сопровождал BMW на иностранных номерах. Правоохранители задержали оба автомобиля на Набережном шоссе в Киеве. Злоумышленниками оказались родственники, решившие таким образом "заполучить" двигатель для машины отца. Они изменили замок зажигания, завели "Москвич Комби ИЖ" - и уехали с места двумя машинами.

Как выяснилось, правонарушители - уроженцы Кировоградской области, 2001 и 1986 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

В автомобиле BMW полицейские обнаружили пистолет, патроны, кастет, а также отвертки, ключи и сломанный замок зажигания от автомобиля "Москвич" - советского авто, которое перестали выпускать в 1997 году.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили о подозрении. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал "Апостроф", в столице задержали мужчину, ограбившего лотомаркет, который оказался давно разыскиваемым убийцей.