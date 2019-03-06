Скандальных воровок снова застукали за "работой" в Киеве: опубликовано видео

В сети показали видео с воровками, которые орудуют на станциях метро в Киеве.

Ролик опубликован в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

Автор видео узнал женщин, однако те наотрез отказались признаваться в совершенном и принялись убегать. В результате они привели его к своей "начальнице", которая ранее уже попадала на видео после краж.

"Ребята из С14 опознали на этом видео одну из женщин, которая была фигуранткой недавнего конфликта во время кражи на станции метро Печерская", - сказано в сообщении.





Напомним, 22 февраля воровка, украв телефон из кармана пассажирки метро, устроила жалобный "концерт" в отделении полиции.

Также ранее в сети показали фото бабушки-воровки, "работающей" в Киеве.