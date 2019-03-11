В Киеве Audi влетел в забор возле посольства России: опубликовано видео

В Киеве у посольства РФ в Украине произошло ДТП при участии легкового автомобиля.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел утром в понедельник, 11 марта.

"На Воздухофлотском проспекте, вблизи посольства РФ, прямо в железный забор запарковался водитель Audi. Говорят, что "подрезали", детали устанавливаются", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 9 марта, в Киеве на пересечении улицы Братиславской и Лесного проспекта произошла смертельная авария с участием автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса №37.

Также 9 марта, в Киеве на Позняках произошло ДТП с двумя легковыми авто.

Ранее пьяный подросток на машине отца устроил в Киеве серьезное ДТП с полицией.