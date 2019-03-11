В Киеве из-за ветра старое дерево рухнуло на случайную прохожую: фото

В понедельник, 11 марта, в Киеве из-за сильного ветра на женщину упало сухое дерево.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта Ивана Шевцова. Там на случайную прохожую из-за ураганного ветра в столице упало старое сухое дерево. Пострадавшей 45 лет, в результате происшествия она не встает, ждет приезда медиков.

"Из-за сильного ветра на остановке Ивана Шевцова упало сухое дерево. Пострадавшая женщина (45 лет). Сейчас ждут скорую. Человек лежит у навеса банкомата", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта в центре Киева со здания ветром снесло крышу. Вследствие происшествия пострадали несколько машин.

Как сообщал "Апостроф", 10 марта в Виннице произошло смертельное ЧП: дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась.