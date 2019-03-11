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В центре Киева ураганный ветер снес крышу здания: опубликовано фото

понедельник, 11 марта 2019, 14:13

В понедельник, 11 марта, в центре Киева со здания ветром снесло крышу.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел около станции метро "Золотые Ворота" на улице Николая Лысенко. Со здания жилого дома, на нижнем этаже которого расположены общественные заведения, сильным порывом ветра снесло крышу. Кровля упала прямо на проезжую часть и повредила две машины.

"Возле станции метро "Золотые Ворота", на улице Лысенко рухнула крыша. Повреждены две машины. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 10 марта из-за непогоды в Украине было повалено сотни деревьев.

Напомним, 10 марта в Виннице произошло смертельное ЧП: дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась.

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