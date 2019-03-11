В Киеве женщина попала под колеса авто на перекрестке: видео с места ЧП

В понедельник, 11 марта, в Киеве авто сбило женщину.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".
Инцидент произошел на перекрестке улиц Данила Щербакивского и Эстонской. Водитель автомобиля марки Daewoo с номерами AI2121EI сбил женщину.
В ресурсе отмечают, что пострадавшую госпитализировали в больницу для диагностирования. Получила ли она серьезные травмы - пока неизвестно.
"Кто именно виноват в аварии - водитель или пешеход пока не известно", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в центре Киева водитель на пешеходном переходе сбил женщину. Она переходила дорогу в положенном для этого месте.
Как сообщал "Апостроф", 30 января в Киеве авто раздавило женщину и скрылось с места происшествия.