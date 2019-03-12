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Наглый "герой парковки" устроил сюрприз киевлянам: фото

вторник, 12 марта 2019, 23:55

В центре Киева водитель припарковал свое авто, нарушив ПДД и остановив движение трамваев.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в центре столицы - на Контрактовой площади. Водитель автомобиля марки Mercedes с номерами AA0130TI оставил свою машину около трамвайных путей, помешав проезду.

"Хотите поскорее попасть домой на трамвайчике? Не получится, потому что хозяин Mercedes (AA0130TI) перекрыл трамваю проезд. Теперь все трамваи и люди на Контрактовой площади стоят и ждут водителя", - написали в сети.

Напомним, в сети показали видео "наказания героя парковки" в Киеве. Один из прохожих ножом пробил колесо BMW, перегораживающего проход по тротуару.

Как сообщал "Апостроф", водитель Mercedes оставил свою машину под запрещающим знаком на Крещатике в Киеве и получил звание "героя парковки" среди пользователей социальной сети.

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