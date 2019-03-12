В Киеве вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном здании: первое видео

В Киеве загорелось здание в микрорайоне Новобеличи.

Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

"Серьёзное огненное ЧП в Киеве, на Новобеличах. Горит здание, на месте работает служба ГосЧС. Детали происшествия уточняются", - сказано в сообщении.

Также в сети было опубликовано видео возгорания, на котором можно увидеть серьезное задымление.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом в страшном пожаре погибли двое малолетних детей.

Напомним, в Одессе на территории рынка "Привоз" произошел крупный пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 10 торговых павильонов.

В Киеве произошел пожар на станции технического обслуживанияна улице Новомостицкой. В результате сгорело авто и само СТО