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Стало известно, зачем убили в Киеве сотрудника Администрации президента

четверг, 14 марта 2019, 16:16

Убийство работника Администрации Президента Александра Бухтатого в Киеве могло произойти из-за корыстных мотивов и отнюдь не из-за деятельности госслужащего.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Похоже, что это убийство совершено из корыстных побуждений. Мы пока не связываем эту смерть с профессиональной деятельностью погибшего", - пишет издание.

Правоохранители отметили, что на данный момент тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить, что именно привело к смерти.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве сотрудника Администрации президента.

Также появилась реакция Порошенко на громкое убийство в Киеве сотрудника АПУ. Помимо этого, появились новые фото с места убийства в Киеве сотрудника АПУ.

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