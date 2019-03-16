Охрана киоска в Киеве жестоко наказала неудачливых грабителей: опубликованы фото

В пятницу, 15 марта, охранники наказали троих злоумышленников, которые хотели ограбить киоск в Киеве.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел около 21:00 в одном из киосков столицы. Трое преступников планировали ограбить торговую точку. Однако спустя несколько минут на место прибыли сотрудники частной охранной компании "Шериф" и поймали воров.

"15 марта к девяти вечера трое наглецов решили разнообразить свой досуг, ограбив киоск. Не удалось. В процессе кражи всех их задержала группа быстрого реагирования, прибыв на место преступления за 3 минуты и передала полиции. Теперь на улицах города на трое воров меньше", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, охрана наказала злоумышленников физически - их побили. Почему охранники применили силу и оказывали ли грабители сопротивление - неизвестно.

"Охранная фирма "Шериф" отучает молодежь воровать:) жить будут :) "Шериф" предупреждает - кражи вредные для здоровья!", - написали в сети.

Напомним, в Бразилии (город Рио) девушка-боец абсолютного бойцовского чемпионата UFC Полиана Виана обезвредила и задержала незадачливого грабителя, пытавшегося отобрать у нее телефон.

Как сообщал "Апостроф", водитель одной из киевских маршруток по-своему "наказал" наглого вора, который хотел его ограбить.