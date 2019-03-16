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​В Киеве произошла трагедия с 18-летним парнем: фото и видео

суббота, 16 марта 2019, 11:47

В пятницу, 15 марта, возле НАУ 18-летний парень выпал из балкона многоэтажного дома.

Об этом сообщает "Информатор".

Согласно сообщению, парень выпрыгнул с общего балкона 14-этажного дома по адресу улица Николая Голего, 12 (бывшая Лебедева-Кумача). От полученных травм он скончался на месте. С какого этажа прыгал погибший, пока что неизвестно, но предварительно с 9-12.

По предварительной информации, парень не проживал в этом доме. Но жители подъезда сообщили, что подростки часто проводили время на общем балконе 9-го этажа и употребляли наркотические вещества (марихуану).

Правоохранители выясняют, с какого этажа выпрыгнул парень и при каких обстоятельствах это произошло. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. Сотрудники полиции установили личность погибшего, им оказался местный житель 2001 года рождения. Родители опознали парня при осмотре.

Отмечается также, что по данному адресу в январе 2019 произошел подобный инцидент. Парень выпал с 13 этажа жилого дома на улице Николая Голего, 12.

На месте работали правоохранители, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 7 марта с окна третьего этажа биологического факультета ЛНУ им. Ивана Франко выпала аспирантка.

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