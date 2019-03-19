Мечты и реальность: появилась меткая фотожаба на строительство "нового" Шулявского моста в Киеве

В сети высмеяли реконструкцию Шулявского моста в Киеве.

На одном из Telegram-каналов была опубликована "фотожаба" на проводимые ремонтные работы на путепроводе.

Напомним, что пользователей сети возмутила реконструкция Шулявского моста в Киеве - ее цена и сроки. Так, реконструкция обойдется в более, чем миллиард гривен.

Как сообщал "Апостроф", инженер рассказал, что в связи с реконструкцией Шулявского моста киевлянам придется тратить на дорогу (на работу/домой) вдвое или даже втрое больше времени.