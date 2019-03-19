Молодое и пьяное быдло: киевлянин показал видео с наглым водителем, чуть не сбившим его детей

В сети показали наглого водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не сбил троих детей на пешеходном переходе в Киеве.

Об инциденте рассказал в Facebook киевлянин Иван Маркуш.

По его словам, вечером 18 марта на пешеходном переходе на Харьковском шоссе водитель автомобиля "Мазда" по имени Михаил Ковальчук, чуть не сбил троих детей, двое из которых были детьми Ивана.

"Когда я сделал ему замечание по этому поводу, он открыл водительское окно и начал оправдываться, возможно все бы на том и закончилось, но от водителя пахло алкоголем, поэтому я решил вызвать полицию", - пояснил Маркуш.

Он подчеркнул, что пока общался с дежурным по телефону, Ковальчук поменялся местом с пассажиркой, которую он мило называл "мася".

"И тут началось. Сначала они хотели уехать, но мы заблокировали им выезд, потом начались угрозы с его стороны. А после двадцатиминутного ожидания патруля он вообще хотел убежать, но я смог его догнать и задержать без применения силы, хотя он в телефонном звонке в полицию рассказал, что якобы я его трижды ударил в лицо", - рассказал мужчина.

Маркуш утверждает, что Ковальчук призывал его "одуматься, решить все по совести"

"Когда прибыли патрульные, Ковальчук Михаил отрицал свою причастность несмотря на наличие 4 свидетелей (не считая детей), отказался от прохождения теста на алкоголь и визита к наркологу. Все закончилось написания заявлений и объяснений и обещанием встретиться в суде", - заключил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный неадекват устроил ДТП и разборки с пистолетом.