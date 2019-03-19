РУС. | УКР.

вторник, 19 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

19 марта

15:37
Названы самые дешевые и дорогие для жизни города: опубликован рейтинг
15:27
У Nestlé в Украине и Молдове новый топ-менеджер
15:20
Пенелопа Крус в знаковом костюме от Карла Лагерфельда снялась для Vogue
15:18
Кандидат в президенты Деревянко поучаствовал во Львове в автопробеге за 10% растаможку авто: фото и видео
15:17
Почти 30 лет у власти: друг и коллега Путина заявил об отставке
15:15
В сборной Украины приняли важное решение по российским специалистам
15:07
Адвокат обвинил НАБУ в фальсификациях по "делу Мартыненко"
15:06
Молодое и пьяное быдло: киевлянин показал видео с наглым водителем, чуть не сбившим его детей
15:05
Зарплата врача должна быть минимум 15 тысяч гривен - Бойко
15:02
"Наш край" призвал провести выборы в ОТГ одновременно с парламентскими
14:47
Пулеметчик ВСУ отбил атаку боевиков под Луганском: названа фамилия погибшего героя
14:45
Португалия - Украина Онлайн-трансляция матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Молодое и пьяное быдло: киевлянин показал видео с наглым водителем, чуть не сбившим его детей

вторник, 19 марта 2019, 15:06

В сети показали наглого водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не сбил троих детей на пешеходном переходе в Киеве.

Об инциденте рассказал в Facebook киевлянин Иван Маркуш.

По его словам, вечером 18 марта на пешеходном переходе на Харьковском шоссе водитель автомобиля "Мазда" по имени Михаил Ковальчук, чуть не сбил троих детей, двое из которых были детьми Ивана.

"Когда я сделал ему замечание по этому поводу, он открыл водительское окно и начал оправдываться, возможно все бы на том и закончилось, но от водителя пахло алкоголем, поэтому я решил вызвать полицию", - пояснил Маркуш.

Он подчеркнул, что пока общался с дежурным по телефону, Ковальчук поменялся местом с пассажиркой, которую он мило называл "мася".

"И тут началось. Сначала они хотели уехать, но мы заблокировали им выезд, потом начались угрозы с его стороны. А после двадцатиминутного ожидания патруля он вообще хотел убежать, но я смог его догнать и задержать без применения силы, хотя он в телефонном звонке в полицию рассказал, что якобы я его трижды ударил в лицо", - рассказал мужчина.

Маркуш утверждает, что Ковальчук призывал его "одуматься, решить все по совести"

"Когда прибыли патрульные, Ковальчук Михаил отрицал свою причастность несмотря на наличие 4 свидетелей (не считая детей), отказался от прохождения теста на алкоголь и визита к наркологу. Все закончилось написания заявлений и объяснений и обещанием встретиться в суде", - заключил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный неадекват устроил ДТП и разборки с пистолетом.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев, ДТП

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: