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Саша и Димон: в сети показали фото воров, которые устраивали жителям Киева каскадные аварии

среда, 20 марта 2019, 16:28

Сотрудники полиции и активисты "Муниципальной стражи" задержали в Киеве двух воров, которые резали и похищали электрокабели.

Об этом сообщает на своей Facebook странице Сергей Мазур.

Как отмечается, один из воров работает водителем скорой помощи. Другой – дважды судимый, "провинциальный вор и автогонщик".

"Только за последнее время они украли сотни метров кабеля. Оставили без связи два микрорайона на Теремках", – пишет Мазур.

Кроме двух пойманных воров, был также третий, которому удалось сбежать. Однако его личность уже установлена. Задержанных ожидает суд.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве засняли на камеры наблюдения двух воров, которые ограбили магазин парфюмерии на более чем 10 тысяч гривен.

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