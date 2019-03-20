РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

21 марта

00:17
Украинцы смогут увидеть "червячную Луну": названо точное время
00:05
В сети поднялась истерика вокруг сексуального опуса "Я видел Путина"

20 марта

23:54
В Киеве засняли "подарок" врачам от наглого "героя парковки": фото
23:41
Фанат "крымнаша" из ЕС пригрозил Украине судом за место в "черном списке"
23:39
Донбасснаш: известный пропагандист Кремля подразнил боевиков легализацией
23:15
На выборы в Украину пытались прорваться 24 россиянина
23:05
На Донбассе ликвидировали "Психа" из батальона Прилепина: опубликованы фото
22:52
В сети показали фото и видео учений снайперов боевиков на Донбассе
22:24
В Италии беженец поджег автобус со школьниками: фото
21:55
Между Украиной и США разгорается крупный скандал: в чем суть
21:37
Известных социологов обвинили в манипуляции данными по выборам президента
21:26
Любимчик Путина выдал в сети пост ненависти о России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве засняли "подарок" врачам от наглого "героя парковки": фото

среда, 20 марта 2019, 23:54

В Киеве сфотографировали очередного "героя парковки", который нашел себе спокойное место для стоянки на территории служебной парковки для автомобилей "скорой помощи".

Об очередном "герое" пишет сообщество "Киев оперативный".

Как стало известно, водитель Audi Q7 с регистрационным номером BC7707CX, игнорируя правила дорожного движения, заехал под "кирпич" и оставил свой автомобиль на паркинге для служебного транспорта бригады Экстренной медицинской помощи.

Как сообщает свидетель, водитель авто, припарковавшись, ушел по своим делам даже не в сторону отделения скорой помощи.

"Может просто подарок врачам?" - удивляются в сообществе.

При этом, одни читатели отмечают, что обычно "кирпич" в таких местах установлен не по нормам и любой водитель может спокойно воспользоваться парковкой, если не создает препятствий для выезда служебных авто.

В то же время, другие считают, что свидетелю парковки стоило не только делать снимки, но и вызвать патруль, чтобы разобраться в ситуации.

Остальные же пользователи отшучиваются, что на авто приехал водитель "скорой" на свою смену, а также о том, что авто принадлежит жене главврача.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото уникальной парковки в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: