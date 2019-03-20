В Киеве засняли "подарок" врачам от наглого "героя парковки": фото

В Киеве сфотографировали очередного "героя парковки", который нашел себе спокойное место для стоянки на территории служебной парковки для автомобилей "скорой помощи".

Об очередном "герое" пишет сообщество "Киев оперативный".

Как стало известно, водитель Audi Q7 с регистрационным номером BC7707CX, игнорируя правила дорожного движения, заехал под "кирпич" и оставил свой автомобиль на паркинге для служебного транспорта бригады Экстренной медицинской помощи.

Как сообщает свидетель, водитель авто, припарковавшись, ушел по своим делам даже не в сторону отделения скорой помощи.

"Может просто подарок врачам?" - удивляются в сообществе.

При этом, одни читатели отмечают, что обычно "кирпич" в таких местах установлен не по нормам и любой водитель может спокойно воспользоваться парковкой, если не создает препятствий для выезда служебных авто.

В то же время, другие считают, что свидетелю парковки стоило не только делать снимки, но и вызвать патруль, чтобы разобраться в ситуации.

Остальные же пользователи отшучиваются, что на авто приехал водитель "скорой" на свою смену, а также о том, что авто принадлежит жене главврача.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото уникальной парковки в Киеве.