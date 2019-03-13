"Герой" в квадрате: в сети показали фото уникальной парковки в Киеве

В среду, 13 марта, в центре Киева заметили "героя парковки", который оставил свой автомобиль, перекрыв одновременно и тротуар, и пешеходный переход.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "Ху**ый Киев".

Снимок был сделан на бульваре Леси Украинки пользователем Виталием Сахом.

"Знаете кто такой пид**ас в квадрате? Это чел, который сумел парконуться на тротуаре и пешеходнике одновременно", – резко прокомментировали фото авторы поста.

Напомним, ранее в Киеве заметили дерзкого водителя Porsche, который припарковал свой автомобиль на детской площадке.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео наказания "героя парковки" в Киеве. Один из прохожих ножом пробил колесо автомобиля BMW, перегораживающего проход по тротуару.