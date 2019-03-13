РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

18:00
Гороскоп на завтра: сюрпризы у Близнецов и препятствия у Скорпионов
17:59
Преступный сговор или шизофрения: сети разгневало "решение" в Раде по скандальному закону о воровстве
17:43
В Украине готовят тарифный "сюрприз" пассажирам поездов: детали инициативы
17:41
"Оппоблок" требует от коалиции в Раде выполнить рекомендации ООН и ПАСЕ по пенсиям на Донбассе
17:35
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки
17:30
В мире в самом разгаре новый мусорный челлендж: в соцсетях делятся яркими фото
17:21
Скандал с подкупом избирателей: стало известно о вызове на допрос в полицию нардепа Березенко
17:15
Где смотреть онлайн мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
17:11
140 тысяч крымчан получили украинские биометрические загранпаспорта – нардеп Белоцерковец
17:05
Живот еще висит: Тодоренко поделилась, чем питалась после родов
17:03
Фейки и "компромат на соплях": политолог рассказал о кампании по дескридитации Порошенко
16:58
"Герой" в квадрате: в сети показали фото уникальной парковки в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Герой" в квадрате: в сети показали фото уникальной парковки в Киеве

среда, 13 марта 2019, 16:58

В среду, 13 марта, в центре Киева заметили "героя парковки", который оставил свой автомобиль, перекрыв одновременно и тротуар, и пешеходный переход.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "Ху**ый Киев".

Снимок был сделан на бульваре Леси Украинки пользователем Виталием Сахом.

"Знаете кто такой пид**ас в квадрате? Это чел, который сумел парконуться на тротуаре и пешеходнике одновременно", – резко прокомментировали фото авторы поста.

Напомним, ранее в Киеве заметили дерзкого водителя Porsche, который припарковал свой автомобиль на детской площадке.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео наказания "героя парковки" в Киеве. Один из прохожих ножом пробил колесо автомобиля BMW, перегораживающего проход по тротуару.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: