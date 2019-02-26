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В сети показали запредельно наглых "героев парковки" в Киеве

вторник, 26 февраля 2019, 22:50

В сети показали "героев парковки", которые оставили свои автомобили прямо на остановке общественного транспорта в центре Киева.

Фото опубликовал телеграм-канал "Киев Оперативный".

Отмечается, что дело было в Крепостном переулке в среду, 26 февраля.

"Это или город новый общественный транспорт закупил, или наглость некоторых водителей просто запредельная", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали королевскую парковку "хозяина жизни" в Киеве.

Также во вторник, 19 февраля, в Киеве на улице Заболотного водитель припарковался прямо посреди проезжей части.

Ранее сообщалось, что 13 февраля в Днепровском районе столицы разъяренная толпа собственноручно "убрала" с дороги автомобиль наглого "героя парковки". Люди оттолкали авто, загородившее дорогу.

Также 6 февраля в столице пешеходы оставили на неудачно припаркованном автомобиле шоумена Андрея Джеджулы гору мусора.

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