В Киеве поймали вороватого "любителя пихт": опубликовано фото

В субботу, 23 марта, возле жилого комплекса "Счастливый квартал" в Киеве мужчина попытался украсть два декоративных дерева.

Об этом сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".

Отмечается, что мужчина пытался украсть пихты. Неудачливого вора задержали охранники комплекса и передали полиции.

"Любителя пихты вам в ленту. На проспекте Леся Курбаса, 1, у ЖК "Счастливый квартал" местной охраной был задержан этот человек. Зовут его Сережа. Был пойман с поличным, пытался украсть две пихты, остальные не успел. Был передан полиции", – говорится в сообщении.

Также было опубликовано фото задержанного.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 4 марта на камеру наблюдения одной из заправок столицы попал наглый молодой вор.