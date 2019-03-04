​В Киеве наглый вор попал на видео во время кражи

В ночь на 4 марта на камеру наблюдения одной из заправок столицы попал наглый молодой вор.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Очень захотелось продолжить вечеринку, а после 23:00 алкоголь не продают. Вот молодые и зашли на АЗС ОККО (Черновола, 46), где просто украли бутылку Red Label и скрылись", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве камеры наблюдения зафиксировали вора, который регулярно совершает кражи в супермаркетах, причем выносит в основном элитные продукты.

Ранее в сети показали фото специфических воров, которые выносят из супермаркетов только дорогой алкоголь.

Также сообщалось, что в Киеве заметили очередного вора, который совершает кражи из магазинов.