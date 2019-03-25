​Нетрезвая молодежь устроила массовую драку в центре Киева: фото

В понедельник, 25 марта, в центре столицы произошла драка между сотрудниками супермаркета BILLA и компанией выпивших парней.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Конфликт случился из-за того, что молодые люди с явными признаками алкогольного опьянения зашли в магазин в запрещенное для продажи алкоголя время, открыли пиво прямо внутри супермаркета и стали его пить, даже не пытаясь расплатиться за товар.

Кассиры BILLA сделали парням замечание, попросили расплатиться и вызвали патрульных для оформления протокола о нарушении. В свою очередь, компания отреагировала агрессивно и начала кидаться на сотрудников магазина, после чего попыталась сбежать, так и не заплатив. Охрана супермаркета последовала за ними и уже на улице между участниками конфликта произошла драка.

"Охранники пытались уладить все не применяя явной силы и просто заламывая парней, но те были настроены решительно: били охранников и кассиров ногами, а для более "внушительного" эффекта даже разгонялись и делали какие-то странные движения, напоминающие кадры из мультфильма "Кунг-фу панда". Все это длилось около 15 минут. Агрессивная молодежь время от времени изматывалась, сотрудники BILLA просто их удерживали, но отдохнув, парни снова "рвались в бой". Несколько раз пьяные участники потасовки оказывались на земле и продолжали размахивать ногами уже лежа", - говорится в сообщении.

Далее сообщается, что один из "буйных" парней сбежал, увидев патрульных, а еще троих парней задержали и провели разъяснительную беседу.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в одном из ресторанов пьяный посетитель устроил дебош с охраной заведения.