​В Киеве объявили в розыск наглую воровку: фото

В столице объявили в розыск опытную воровку, которая "орудует" в McDonald’s на Крещатике.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото.

"Внимание! Розыск!22.03, примерно в 17:30 в McDonald’s на Крещатике, эта дама вытащила из кармана мобильный телефон. Вдруг кто знает её или знает где найти - напишите в личные сообщения, пожалуйста", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", около вокзала в Киеве правоохранители поймали карманницу, которая украла кошелек с деньгами и банковскими карточками.

Также сообщалось, что во Львове сотрудники полиции задержали по горячим следам ранее судимого карманного вора с украденной вещью.

А ранее в Киеве неадекватные грабители устроили драку с полицией.