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​Киевский таксист засветился на видео за необычной кражей

вторник, 26 марта 2019, 13:07

26 марта в столице заметили наглого таксиста, который украл с тротуара бетонную клумбу.

Соответствующее видео опубликовано в Troeshchina INSTA.

"Этот таксист на кемри 26.03 в 6.00 по адресу Милославская 2, украл бетонную клумбу, кто знает этого козла, просьба сообщить", - говорится в сообщении.

Под видео появись забавные комментарии.

"У кого то на даче будет новая клумба )", "Не козёл, а хозяйственный человек", "Дожились !", "Бетонную клумбу .. !", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве двое братьев-преступников похитили авто марки "Москвич", чтобы заменить двигатель в машине отца.

Ранее сообщалось, что в России мужчина воровал продуктовые тележки, а после сдавал их на металлолом. Общая сумма наворованного составила 855 тыс. российских рублей.

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