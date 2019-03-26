​Киевский таксист засветился на видео за необычной кражей

26 марта в столице заметили наглого таксиста, который украл с тротуара бетонную клумбу.

Соответствующее видео опубликовано в Troeshchina INSTA.

"Этот таксист на кемри 26.03 в 6.00 по адресу Милославская 2, украл бетонную клумбу, кто знает этого козла, просьба сообщить", - говорится в сообщении.

Под видео появись забавные комментарии.

"У кого то на даче будет новая клумба )", "Не козёл, а хозяйственный человек", "Дожились !", "Бетонную клумбу .. !", - пишут комментаторы.

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