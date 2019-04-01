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Полицейские в Киеве отличились "героической" парковкой: опубликовано фото

понедельник, 01 апреля 2019, 11:30

В понедельник, 1 апреля, в Киеве заметили автомобиль полицейских, который был припаркован прямо на пешеходном переходе.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "Ху**ый Киев".

Свою нестандартную парковку полицейские, по словам автора фото, аргументировали тем, что у них есть "важное задание".

"Значит полиции правила не писаны? На вопрос: "Какого собственно *** стоим на переходе?", ответили, что у них не***цца важное задание. Ага, ага. кофе попить и сериал посмотреть…", – с иронией пишут в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве показали нового "героя парковки", который удосужился припарковать свой автомобиль на тротуаре так, что пешеходам с детьми приходилось обходить его по газону.

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