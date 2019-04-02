Появились новые подробности и видео пьяного элитного ДТП в Киеве

1 апреля в Киеве на парковке супермаркета Novus по улице Здолбуновская, 7г произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Mitsubishi Lancer.

Как сообщает "Информатор", водитель Mercedes находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва сумел сам выйти из машины. В свою очередь в полиции заявили, что мужчина в этот вечер устроил еще одну аварию.

Как рассказали очевидцы событий под супермаркетом, водитель внедорожника Mercedes в состоянии алкогольного опьянения заехал на парковку и странно управлял транспортным средством. В один из моментов с парковки супермаркета выезжала женщина на Mitsubishi Lancer, в который нарушитель и врезался.

Водитель внедорожника попытался скрыться с места, но его удалось остановить и задержать. Женщина-водитель Lancer была вынуждена обратиться к медикам.

В результате аварии оба автомобиля получили сильные повреждения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве на пересечении ул. Академика Каблукова и Героев Севастополя прохожие задержали мужчину на Hyundai, который врезался в бордюр.