В Киеве вспыхнул серьезный пожар в жилом доме: первые фото

В воскресенье, 31 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Новобеличи. Как можно увидеть на фото, пламя охватило почти весь дом, над местом пожара поднимаются клубы густого дыма.

Детали о причинах возгорания устанавливаются. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате масштабного пожара на заводе по изготовлению армейского обмундирования под Киевом, который спасатели гасили более трех часов, никто не пострадал.

Кроме того, в среду, 27 марта, в Кропивницком пожарные ликвидировали масштабное возгорание грузовиков с газом. Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности