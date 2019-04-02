В Киеве неизвестный передал "привет" Киевавтодору: опубликовано видео

В Киеве парень решил утереть нос работникам Киевавтодора, исправив их промахи с разметкой на улице Набережно-Крещатицкой в Подольском районе столицы.

Соответствующее видео "художеств" парня опубликовал "Киев оперативный" в Telegram.

"Пока дорожники почему-то не выполняют своих прямых обязанностей, неравнодушный парень просто взял и начал краской рисовать новую линию дорожной разметки", - говорится в подписи к кадрам.

И действительно, в ролике парень, вооружившись баллончиком с краской, от руки на асфальте дорисовывает недостающие полосы дорожной разметки.

Осторожно, ненормаативная лексика!

Отметим, что на улице Набережно-Крещатицкой дорожная разметка не соответствует установленным дорожным знакам. В связи с этим, в этом месте постоянно происходят ЧП и аварийные ситуации. Один из подобных случаев зафиксирован на видео ниже.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети позабавила странная дорожная разметка в Киеве.