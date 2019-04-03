В жутком ДТП в Киеве сгорело элитное авто: опубликовано видео

Появилось зрелищное видео с места ДТП на бульваре Дружбы Народов в Киеве, которое произошло в среду, 3 апреля.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный в Telegram.

"На бульваре Дружбы Народов водитель автомобиля Porsche Cayenne, который двигался на довольно высокой скорости, не справился с управлением и въехал в Chevrolet. После столкновения обе машины отбросило на тротуар, где Porsche еще и начал гореть", - говорится в сообщении.

На данный момент данные о погибших и пострадавших уточняются. Также прибывшим на место ЧП правоохранителям предстоит выяснить причину ЧП.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером 2 апреля в Киеве на Голосеевском проспекте столкнулись автомобили Toyota Camry, Lada 2108 и "Волга".

Кроме того, 2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, вследствие чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.